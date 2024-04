Luis Enrique a fait venir un «phénomène» au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique est arrivé au PSG avec son propre staff. L'entraîneur s'est attaché les services d'hommes qui étaient de la partie lors de ses précédentes aventures, notamment avec le FC Barcelone. C'est le cas de Rafa Pol, qui selon les dires de Juan Carlos Unzué, est bien plus qu'un simple préparateur physique.

Luis Enrique n'est pas arrivé seul au PSG l'été dernier. Le technicien a constitué son staff composé d'Aitor Unzué Elorza, Joaquín Valdés, Pedro Gómez, Alberto Piernas, Borja Álvarez, mais aussi Rafel Pol.

Un staff 100% espagnol

Ce dernier occupe le rôle d'adjoint. Mais selon Juan Carlos Unzué, ancien adjoint de Luis Enrique dont le fils est membre de l'encadrement, Rafel Pol a un rôle prédominant dans le succès du coach principal.

« Il a été un phénomène »