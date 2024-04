PSG : Luis Enrique change tout et jubile !

Benjamin Labrousse

Arrivé sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique a amené avec lui ses préceptes de jeu. Le technicien espagnol ne s’en est jamais caché, il souhaite transformer la manière de jouer des Parisiens, mais également leur mentalité. Ce lundi, le coach parisien a confirmé être satisfait de la progression des siens.

En décidant de faire appel à Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur l’été dernier, le PSG avait une idée derrière la tête. L’Espagnol, adepte du football de possession, a rapidement marqué de son empreinte le jeu des Rouge et Bleu .

« Nous sommes arrivés avec une idée claire dès le début »

Ce lundi, Luis Enrique a accordé un entretien auprès de PSGTV . L’Espagnol s’est félicité des progrès effectués par le PSG au fur et à mesure de la saison : « Ce qui est sûr c’est qu’au fur et à mesure que nous apprenons à connaître les joueurs, au fur et à mesure que nous nous développons, parce que nous sommes arrivés avec une idée claire dès le début, de ce qu'allait être notre philosophie : jouer offensif, ne pas spéculer, ne pas penser que nous jouons différemment à domicile et à l'extérieur, donner à nos supporters une idée attrayante du football offensif » .

« Nous sommes sur une série incroyable »