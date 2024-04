PSG : C’est confirmé, Luis Enrique veut «faire mal»

Hugo Chirossel

Alors que le PSG reçoit le FC Barcelone mercredi en quarts de finale aller de la Ligue des champions, Luis Enrique va retrouver un club dans lequel il a passé la grande majorité de sa carrière de joueur et d’entraîneur. S’il avoue que cela est difficile pour lui émotionnellement, le technicien espagnol a également assuré qu’il était déterminé à battre son ancienne équipe.

À deux jours de la réception du FC Barcelone, Luis Enrique s’est confié dans un entretien accordé à PSG TV . Le technicien espagnol revient notamment sur son attachement au Barça. Un club très important pour lui, où il a joué de 1996 à 2004, avant d’en être l’entraîneur de 2014 à 2017.

« Jouer Barcelone est difficile pour moi »

« Jouer Barcelone est difficile pour moi d'un point de vue émotionnel, mais en même temps, c'est stimulant », a avoué Luis Enrique, déterminé à battre le FC Barcelone. « Je veux faire du bon travail. Je veux que mon équipe gagne le match. Je veux leur prouver et me prouver à moi-même qu'en tant que professionnel, je suis au plus haut niveau. Et cela signifie de battre le Barça. Pour leur faire mal, nous allons devoir donner la meilleure version de nous-même. Barcelone est un club de très haut niveau. C'est une bonne équipe. Ce sera très difficile, mais je pense que nous sommes à un très haut niveau aussi. Nous sommes dans une bonne période et je suis convaincu que nous pouvons les éliminer . »

« Il faudra être sur le qui-vive à chaque minute du match »