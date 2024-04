Un départ est réclamé en direct, le PSG répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les supporters du PSG ont profité de la rencontre face à Clermont pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent être une tentative de déstabilisation. Ancien directeur sportif du club parisien, Antero Henrique travaillerait de manière officieuse avec le Qatar, ce qui ne plaît pas. Interrogé, la direction joue la carte de l'apaisement avec les ultras.

A quelques jours d'un match capital en Ligue des champions face au FC Barcelone, le PSG se serait bien passé de cette affaire. Plusieurs médias ont relayé l'information selon laquelle Antero Henrique se ferait une place de plus en plus important au sein du club parisien. Certains lui prêtent des envies de pouvoir. Le Portugais rêverait de prendre la place de Luis Campos, dont la position a été fragilisée après l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Mais ce retour est loin de faire l'unanimité, notamment auprès des fans. Le CUP a profité de la réception de Clermont pour déployer quelques banderoles assassines. « Le seul Enrique que l'on veut au PSG, c'est Luis » pouvait-on lire. Ou encore : « Antero Henrique, le cancer du PSG ».

Les coulisses de cette action dévoilées

Questionnés par L'Equipe, des membres du CUP assurent que cette action a été faite en totale indépendance. La direction du PSG ne serait aucunement intervenue. Au sein du groupe, on a voulu passer le message qu'Antero Henrique n'était plus le bienvenu. Les supporters voulaient aussi, indirectement, saluer le travail impulsé par le trio composé de Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG joue la carte de l'apaisement