PSG : Riolo dénonce un problème avec le Qatar

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG va affronter le FC Barcelone au Parc des Princes, et ce, pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Avant cette rencontre au sommet, Daniel Riolo a fait un constat inquiétant sur le club de la capitale. En effet, le journaliste français estime que le PSG a un problème avec les confrontations aller-retour depuis le rachat de QSI.

Après avoir éliminé la Real Sociedad, le PSG doit défier le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Si, sur le papier, le club emmené par Luis Enrique a plus d'arguments à faire valoir que le Barça, Daniel Riolo estime tout de même qu'il a autant de chances de gagner que de perdre. A en croire le journaliste de RMC Sport , le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a du mal avec les rencontres aller-retour.

«Historiquement, le problème du PSG ce sont les matchs aller-retour»

« Ce qu’on ne sait pas, c’est comment va réagir le Paris Saint-Germain quand arrivera face à lui un adversaire qu’il n’a pas l’habitude de rencontrer. C’est tous les ans comme ça. Pour une fois, ils ont eu une poule un peu difficile, qui a donné deux ou trois indices. Mais on sait qu’historiquement, le problème du PSG ce sont les matchs aller-retour. Depuis 2013, ils ont joué 17 matchs aller-retour. Trois qualifications contre des adversaires de même valeur présumée, et un exploit, une qualification contre un adversaire plus fort avant le match : le Bayern en 2021 avec l’aller dans la neige et le retour où ils sont tous dans la surface » , a expliqué Daniel Riolo dans l'émission l' After Foot ce lundi soir.

«Contre le Barça, c'est du 50-50»