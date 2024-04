Mercato : Le rêve du PSG brisé par une star ?

Pierrick Levallet

Afin de compenser le départ plus que probable de Kylian Mbappé à l'issue de la saison, le PSG rêve notamment de mettre la main sur Bernardo Silva. Le FC Barcelone serait également sur ce dossier et João Félix a récemment indiqué qu'il avait convaincu le milieu offensif de Manchester City de signer en Catalogne. L'attaquant prêté par l'Atlético de Madrid aurait d'ailleurs été très sérieux.

Alors que le départ de Kylian Mbappé semble inévitable, le PSG a prévu quelques gros coups sur le mercato pour le remplacer. Le10Sport.com vous a notamment révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens rêvaient toujours de Bernardo Silva. Cependant, le milieu offensif de Manchester City serait également sur les tablettes du FC Barcelone.

João Félix lâche une bombe sur Bernardo Silva

D’ailleurs, João Félix a lâché une bombe au sujet de l’avenir de son compatriote. « Je pense avoir convaincu Bernardo Silva de rejoindre le Barça ! Mais cela ne dépend pas de lui pour le moment. Il m'a posé des questions sur les endroits où vivre, où manger, la sécurité... tout » a lancé la star portugaise au micro de Catalunya Radio récemment. Fabrizio Romano est d’ailleurs en mesure de confirmer que le joueur prêté par l’Atlético de Madrid était très sérieux.

«Il adorerait qu’il le rejoigne au Camp Nou»