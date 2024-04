PSG - Barcelone : Carton assuré grâce à Deschamps ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps sera présent dans les tribunes du Parc des Princes ce mercredi soir pour le choc entre le PSG et le FC Barcelone, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une présence qui pourrait bien porter chance au club de la capitale, qui cartonne souvent lorsque le sélectionneur de l'équipe de France vient superviser ses joueurs parisiens.

Le PSG s'apprête à vivre une soirée riche en émotions avec la réception du FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, ce mercredi soir. De nombreux joueurs de l'équipe de France seront présents sur la pelouse du Parc des Princes pour l'occasion, comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembémé, Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery ou encore Jules Koundé.

Deschamps va assister au choc

Selon les révélations du Parisien , Didier Deschamps sera présent en tribunes pour superviser cette rencontre entre le PSG et le FC Barcelone et aura ainsi l'occasion d'observer de près la performance de ses internationaux français. Et sa présence pourrait bien porter chance aux Parisiens...

Un porte bonheur pour le PSG ?

En effet, le PSG a souvent cartonné en Ligue des Champions lorsque le sélectionneur de l'équipe de France est présent au Parc des Princes. Ce fut notamment le cas pour le fameux PSG-Barça de 2017 (4-0), ou encore en début de saison pour la victoire convaincante contre le Milan AC (3-0).