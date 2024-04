PSG - Barcelone : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables...

Amadou Diawara

Le PSG et le FC Barcelone vont se disputer une place pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, les deux écuries européennes se retrouvent au Parc des Princes de Paris pour le premier acte. Une rencontre à suivre sur les chaines TV et streaming de RMC Sport à partir de 21 heures.

Tombeurs de la Real Sociedad et du Napoli, le PSG et le FC Barcelone sont au bras de fer en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans un premier temps, les deux colosses européens vont se frotter l'un à l'autre ce mercredi soir au Parc des Princes. Une rencontre diffusée sur les chaines TV et streaming de RMC Sport à partir de 21 heures. Pour le match retour, le PSG et le Barça vont se retrouver au stade olympique Lluís Companys mardi prochain. Si les buts à l'extérieur ne comptent plus double, le PSG va tout de même devoir obtenir un bon résultat à Paris avant de se déplacer en Catalogne, et ce, pour espérer valider son ticket pour les demi-finales de la C1. Avant ce duel au sommet, le club emmené par Luis Enrique part légèrement favori, ayant remporté la dernière double-confrontation face au FC Barcelone lors de la saison 2020-2021 (4-1, 1-1). Toutefois, le PSG ne doit pas réveiller ses vieux démons. L'écurie parisienne ne pouvant pas oublier la remontada de 2017. Pour rappel, PSG a été sorti par le Barça après avoir remporté le match aller 4-0 au Parc des Princes (défaite 6-1 au Camp Nou). Sur l'ensemble des confrontations entre les deux équipes en Ligue des Champions, le PSG et le FC Barcelone se neutralisent avec quatre victoires de chaque côté et quatre résultats nuls.

PSG : Lee pour accompagner Mbappé et Dembélé ?

Ces dernières semaines, le PSG est en grande forme. En effet, la bande à Kylian Mbappé est invaincue depuis le 7 novembre, où l'AC Milan s'était imposée à San Siro en phase de groupes de la Ligue des Champions (2-1). Et sur les cinq derniers matchs, le PSG de Luis Enrique a un bilan de quatre victoires et d'un résultat nul toutes compétitions confondues. Pour continuer sur cette lancée, le coach parisien aurait déjà son XI de départ en tête d'après L'Equipe et Le Parisien : Gianluigi Donnarumma - Marquinhos (capitaine), Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Nuno Mendes - Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Kang-In Lee, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Danger pour Luis Enrique, le PSG prépare une surprise ? https://t.co/4sVTROmQPJ pic.twitter.com/2QlZcztp1Y — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Barcelone : Une attaque Yamal - Lewandowski - Raphinha ?

De son côté, le FC Barcelone est invincible depuis moins longtemps. En effet, la dernière défaite des hommes de Xavi remonte au 27 janvier. Villarreal s'étant imposé 5-3 sur la pelouse du Barça en Liga. Et à l'instar du PSG, le club blaugrana compte quatre victoires et un match nul sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Pour tenter de renverser les hommes de Luis Enrique au Parc des Princes, Xavi devrait mettre en place un 4-3-3 : Marc-André Ter Stegen (capitaine) - Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Joao Cancelo - Ilkay Gündogan, Andreas Christensen, Sergi Roberto - Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Raphinha.