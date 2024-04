Panique au PSG, Luis Enrique va perdre quatre joueurs ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG va défier le FC Barcelone au Parc des Princes, et ce, en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Pour le match retour, le club de la capitale risque d'être privé de quatre joueurs au total. En effet, Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Milan Skriniar seront suspendus en cas de carton jaune.

Tombeur de la Real Sociedad, le PSG a composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Lors du tirage au sort, le club emmené par Luis Enrique a hérité du FC Barcelone. Le PSG va donc recevoir le Barça ce mercredi soir au Parc des Princes, avant de se déplacer au stade olympique Lluís Companys mardi prochain.

Danger pour Luis Enrique, le PSG prépare une surprise ? https://t.co/4sVTROmQPJ pic.twitter.com/2QlZcztp1Y — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Hakimi est suspendu pour PSG-Barcelone

Pour le match aller contre le FC Barcelone, le PSG est privé d'Achraf Hakimi. Suspendu, le latéral droit marocain devrait être remplacé par Marquinhos ce mercredi soir, comme indiqué par L'Equipe et le La Parisien . Et pour le retour en Catalogne, Luis Enrique pourrait être contraint de faire sans Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Milan Skriniar.

Quatre joueurs absents pour Barcelone-PSG ?

Sous le coup d'une suspension, Ousmane Dembélé, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez et Milan Skriniar doivent faire très attention ce mercredi soir contre le FC Barcelone. En effet, ces quatre joueurs du PSG manqueront le match retour contre le Barça s'ils écopent d'un carton jaune au Parc des Princes.