PSG - Barcelone : Mbappé, Dembélé... Luis Enrique a tranché ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG va se frotter au FC Barcelone au Parc des Princes, et ce, pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Pour ce choc au sommet, Luis Enrique aurait déjà son XI de départ en tête. Sans surprise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient être alignés d'entrée face au Barça.

Grâce à sa victoire lors de la double-confrontation face à la Real Sociedad, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour ce grand rendez-vous, le club emmené par Luis Enrique doit défier le FC Barcelone de Xavi.

Marquinhos va remplacer Hakimi à droite

A l'aller, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi reçoit le FC Barcelone ce mercredi soir au Parc des Princes. Et le match retour aura lieu mardi prochain au stade olympique Lluís Companys. En ce qui concerne le premier match contre le Barça, Luis Enrique a déjà choisi les hommes qui vont démarrer.

Lee va soutenir Mbappé et Dembélé