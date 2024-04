Mercato : Le PSG boucle une signature dans le plus grand secret ?

Thibault Morlain

En passe de devenir, seul, le joueur le plus capé de l'histoire du PSG, Marquinhos connait une belle longévité avec le club de la capitale. Une histoire qui pourrait durer au moins jusqu'en 2028, date jusqu'à laquelle court son contrat suite à sa prolongation en mai 2023. Et voilà qu'une révélation a été faite à propos de la signature de Marquinhos.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos est aujourd'hui indéboulonnable au sein du club de la capitale, lui qui a pris le relais de Thiago Silva en tant que capitaine. Le Brésilien n'a d'ailleurs pas l'intention de partir de sitôt. « Finir ma carrière ici ? Oui, ce serait pas mal, après on sait comment est le football, ça va très vite. J’espère surtout rester dans le projet du club, du coach et du président. Moi, je me sens engagé dans le projet et dans le club. Je serais très heureux de faire toute ma carrière ici », expliquait Marquinhos récemment.

Marquinhos au PSG jusqu'en 2028

Plus heureux que jamais au PSG, Marquinhos avait décidé en mai 2023 de parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir trouvé un accord avec Marquinhos pour une prolongation de son contrat. Le défenseur brésilien de 29 ans et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu’au 30 juin 2028 », expliquait alors le communiqué du PSG. Une prolongation de Marquinhos qui cachait toutefois visiblement quelques subtilités comme celle de Kylian Mbappé en 2022.

Une année supplémentaire activée en cachette