Mercato : Le PSG vise un transfert à 50M€, il donne le ton

Ce n’est plus un secret, le PSG se veut désormais très attentif aux jeunes talents. Luis Enrique semble d’ailleurs apprécier Nico Williams, ailier de 21 ans évoluant à l’Athletic Bilbao, et qui dispose d’une clause libératoire de 50M€. D’après la presse espagnole, le joueur lui, aimerait rejoindre un cador européen cet été. Explication.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. S’il ne rapportera aucune indemnité de transfert, le départ en fin de saison de Kylian Mbappé pourrait clairement laisser une belle marge de manœuvre aux Parisiens cet été. Forcément, le secteur offensif, bien que déjà fourni, pourrait être renforcé dans les prochains mois, et ce par l’intermédiaire d’un jeune talent que Luis Enrique connaît bien.

« Il aimerait le faire venir à Paris »

En effet, alors qu’il était encore le sélectionneur de l’Espagne, l’actuel entraîneur du PSG avait fait appel au jeune Nico Williams pour la Coupe du monde au Qatar. Frère d’Iñaki Williams, le joueur âgé de 21 ans rayonne à l’Athletic Bilbao. Considéré comme l’un des plus grands cracks du championnat ibérique, Nico Williams aurait des envies d’ailleurs. Et comme l’a récemment affirmé le journaliste d’ OK Diario Eduardo Inda, Luis Enrique pourrait tenter de convaincre le joueur né en 2002 de s’engager en faveur du PSG. « C'est un joueur qu'aime Luis Enrique, il l'a fait débuter en sélection espagnole. Il aimerait le faire venir à Paris » , a ainsi lâché Inda ce mardi…

Nico Williams a envie d’un gros transfert cet été