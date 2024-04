Le PSG a déjà sa réponse pour ce transfert à 80M€

Thibault Morlain

Au PSG, on se penche d'ores et déjà sur la question de la succession de Kylian Mbappé. Comment faire pour remplacer le Français ? Si cela ne sera pas simple, ce ne sont pas les idées qui manquent dans la capitale. Luis Enrique réclamerait notamment l'arrivée de Nico Williams. Mais l'intérêt est-il réciproque pour le joueur de l'Athletic Bilbao ?

Le mercato estival sera animé au PSG et dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, les noms se multiplient. Voilà que Nico Williams (Athletic Bilbao) serait réclamé par Luis Enrique. « C'est un joueur qu'aime Luis Enrique, il l'a fait débuter en sélection espagnole. Il aimerait le faire venir à Paris », a fait savoir Eduardo Inda.

Attentat, terrorisme… Le PSG menacé ? https://t.co/gnA2QIvHSC pic.twitter.com/pw7k2WQ57E — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

« Il me reste plusieurs années ici »

Nico Williams sera-t-il enclin à retrouver Luis Enrique du côté du PSG ? Un départ ne semble pas être à l'ordre du jour pour le crack de l'Athletic Bilbao. En effet, rapporté par AS , le joueur de 21 ans a lâché ces derniers jours : « Il me reste plusieurs années ici. Je suis calme et content ».

Une offre de 80M€ du PSG ?

Nico Williams n'a donc visiblement pas la tête à un départ de l'Athletic Bilbao, où il est sous contrat jusqu'en 2027. Néanmoins, pour faire pencher la balance de son côté, le PSG pourrait mettre le prix. Ainsi, alors que la clause libératoire de l'Espagnol serait de 55M€, Paris pourrait proposer 80M€. Suffisant pour recruter Nico Williams ?