Mercato - PSG : Deux grands noms recrutés pour oublier Mbappé ?

Thibault Morlain

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé connait visiblement ses derniers mois au sein du club de la capitale. En fin de contrat, l'international français devrait faire ses valises. Pour Paris, la mission sera de remplacer Mbappé. Alors que Luis Enrique se prépare déjà à jouer sans sa star, il aurait un plan en tête pour pallier cette absence à l'avenir.

Cette fois, il n'y aura pas de prolongation à la dernière minute au PSG pour Kylian Mbappé. En fin de contrat, le Français devrait rejoindre le Real Madrid et laisser alors un grand vide à Paris. Cet été, le club de la capitale devra alors s'atteler à la succession de Kylian Mbappé. Et selon les informations de OK Diario , Luis Enrique aurait un plan en tête pour la future attaque du PSG.

Luis Enrique veut Nico Williams ?

Dans un premier temps, Luis Enrique verrait d'un bon oeil une arrivée de Nico Williams en provenance de l'Athletic Bilbao. « C'est un joueur qu'aime Luis Enrique, il l'a fait débuter en sélection espagnole. Il aimerait le faire venir à Paris », a expliqué Eduardo Inda. Le PSG serait d'ailleurs prêt à offrir 80M€.

Lautaro Martinez aussi au PSG ?

En plus de Nico Williams, Luis Enrique aimerait également recruter Lautaro Martinez afin de tourner la page Kylian Mbappé au PSG. Comme expliqué par le média ibérique, l'idée de l'entraîneur parisien serait d'avoir deux ailiers rapides avec Ousmane Dembélé et Nico Williams et donc l'actuel attaquant de l'Inter Milan pour compléter le trio offensif.