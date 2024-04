Mercato - PSG : Luis Enrique reçoit un appel du pied pour son avenir

Thibault Morlain

Nommé entraîneur du PSG à l’été 2023, Luis Enrique réalise du très bon travail. Et voilà qu’il s’apprête à retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions, son ancien club. Dernièrement, il a d’ailleurs été question d’un possible retour de l’Espagnol chez les Blaugrana. En Catalogne, on ne dirait en tout cas pas non à cela…

Après avoir quitté le banc de la sélection de l’Espagne, c’est donc au PSG que Luis Enrique a rebondi comme entraîneur. Débarqué à Paris pour succéder à Christophe Galtier, l’Espagnol est arrivé entouré de son staff. On peut notamment y retrouver l’un de ses adjoints, Aitor Unzué, lui qui est le fils de Juan Carlos Unzué, ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone.



« Evidemment que j’aimerais… »

A quelques heures du choc entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des Champions, Juan Carlos Unzué a évoqué la possibilité de voir son fils et Luis Enrique ensemble sur le banc blaugrana. Pour Mundo Deportivo , il a alors lâché : « J’aimerais voir Luis Enrique avec mon fils, Aitor, sur le banc du Barça ? C’est mon fils. Evidemment que j’aimerais … ».

De retour à Barcelone ?

Luis Enrique reviendra-t-il un jour au FC Barcelone comme entraîneur ? Par le passé, l’Espagnol avait ouvert la porte à cela et récemment, certaines rumeurs ont fait parler puisque Xavi s’en ira à la fin de la saison. Mais pour le moment, Luis Enrique est au PSG, avec qui il a un contrat jusqu’en 2025. A suivre…