Zidane à l'OM ? La nouvelle grande annonce

Toujours en course en Europa League, l'OM pointe toutefois à la 8ème place en Ligue 1. Si cela restait ainsi, le club phocéen ne disputerait pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Forcément, cela pourrait avoir certaines répercussions. Et si ça faisait tomber à l'eau l'arrivée de Zinedine Zidane ? Thibaud Vézirian a répondu.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane a pris du temps pour se reposer, mais le voilà qu'il est aujourd'hui plus proche que jamais de reprendre de service. La question est de savoir sur quel banc s'installera le technicien français. Alors que l'équipe de France lui est passée sous le nez avec la prolongation de Didier Deschamps, Zidane a dû revoir ses plans. Zizou ne manque toutefois pas d'options, lui qui a gardé une énorme cote sur le marché. Courtisé à travers l'Europe, le natif de La Castellane a également vu son nom être cité pour être le prochain entraîneur de l'OM.

Zidane futur entraîneur de l'OM ?

Zinedine Zidane aux commandes de l'OM ? Ça en fait bien évidemment rêver plus d'un sur la Canebière. Une bombe avait d'ailleurs été lâchée à ce propos puisqu'il avait été révélé que Zizou avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour entraîner le club phocéen une fois le rachat officialisé. Reste maintenant à trouver un accord avec Frank McCourt pour la vente. Mais cet accord est-il toujours d'actualité ? La possibilité que l'OM ne joue pas l'Europe la saison prochaine va-t-elle finalement refroidir Zidane ?

« Les accords sont déjà passés »