Transferts - PSG : La prochaine star annoncée de manière improbable sur les réseaux ?

Comme ce fut le cas l’été dernier avec Manuel Ugarte notamment, le comité de direction du PSG semble être bien déterminé à redessiner les contours du milieu de terrain de l’équipe de Luis Enrique une fois de plus. L’option Bruno Guimarães prendrait de l’ampleur. Et ça chauffe sur les réseaux après l’annonce de son agent.

Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison. Le PSG s’active déjà afin de combler au mieux le vide qu’il laissera derrière lui dans l’effectif du club parisien. En février dernier, le journaliste Jonathan Johnson confiait via une rubrique sur CaughtOffside qu’un milieu de terrain pourrait notamment être recruté en ce sens. Et plus particulièrement Bruno Guimarães dont le profil serait apprécié au PSG.

Bruno Guimarães, future recrue du PSG dans l’entrejeu ?

Lors d’une session questions / réponses avec les internautes du Parisien dans la journée de jeudi, le journaliste Dominique Séverac n’a pas dissimulé la supposée volonté des dirigeants du PSG de recruter un élément dans l’entrejeu. « Deux offensifs sont visés, notamment un attaquant axial. Paris cherche aussi un milieu et un défenseur central. Quatre recrues minimum en attendant les désirs spécifiques de Luis Enrique ».

L’agent de Guimarães annonce indirectement son retour en France ?