Mbappé : Le PSG irrité à cause du mercato ?

Thomas Bourseau

Au PSG, ce n’est plus l’amour fou qui prédomine chez les dirigeants envers Kylian Mbappé. Le principal intéressé a annoncé son départ il y a bientôt deux mois de cela pour la fin de la saison en tant qu’agent libre. Et ce, bien que le Paris Saint-Germain se soit grandement investi pour le comble à tous les niveaux. Explications.

Kylian Mbappé affiche certes un total de 39 buts cette saison. Cependant, l’attaquant star du PSG n’en a inscrit qu’un seul lors de ses six dernières sorties avec son club et l’équipe de France. C’était le 3 avril dernier en demi-finale de Coupe de France face à Rennes (1-0). Il semblerait, si l’on en croit L’Équipe , que Mbappé ressent un contexte de défiance au PSG depuis l’annonce de son départ en février dernier qui ne lui permet pas de s’épanouir individuellement parlant.

Le PSG a de la rancœur envers Mbappé

En outre, le quotidien sportif affirme dans ses colonnes du jour ce vendredi que les relations entre Kylian Mbappé et ses dirigeants du PSG ne seraient pas au beau fixe. Dans le meilleur des cas, à ce jour, elles seraient neutres bien qu’il n’y ait aucune opposition claire et frontale à signaler de leur part envers le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Il y aurait toutefois un certain ressentiment grandissant chez les hauts décideurs du PSG.

Deschamps a «l’un des meilleurs», et ce n’est pas Mbappé ! https://t.co/LbOru0j9O6 pic.twitter.com/GQX69wNKYo — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Le PSG a tout donné à Mbappé et a bâti son recrutement pour lui plaire