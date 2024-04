PSG : Surprise, Dembélé va recevoir un coup de pression

Pierrick Levallet

Désireux de compenser les départs de Neymar et Lionel Messi l'été dernier, le PSG s'est notamment attaché les services d'Ousmane Dembélé. Mais si l'international français excelle dans la construction du jeu, il éprouve néanmoins des difficultés à la finition. Les dirigeants parisiens en seraient bien conscients et auraient l'intention de lui mettre la pression.

Afin de compenser les départs de Neymar et Lionel Messi l’été dernier, le PSG s’est montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées, dont celle d’Ousmane Dembélé pour seulement 50M€. Et depuis son transfert, le champion du monde 2018 s’est révélé utile dans un domaine bien précis.

Dembélé galère dans la finition

En effet, Ousmane Dembélé est un excellent créateur d’occasions pour le PSG. L’international français est aussi le meilleur passeur du club. Cependant, l’ancien du FC Barcelone éprouve des difficultés dans la finition. Et les Rouge-et-Bleu n’auraient pas l’intention de fermer les yeux sur ce sujet malgré ce qu’il apporte au onze de Luis Enrique.

Le PSG ne va pas fermer les yeux