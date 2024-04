Dembélé - PSG : Barcelone va se venger

Pierrick Levallet

Pas vraiment efficace à la finition depuis le début de saison, Ousmane Dembélé a toutefois inscrit son deuxième but de la saison face au FC Barcelone ce mercredi. L'international français a alors célébré sa réalisation devant les supporters barcelonais, qui n'ont toujours pas digéré son transfert au PSG. Ces derniers prépareraient donc leur vengeance.

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar l’été dernier, le PSG a enregistré un bon nombre d’arrivées. Le club de la capitale a notamment mis la main sur Ousmane Dembélé. Les dirigeants parisiens ont profité d’une clause dans le contrat de l’international français fixant son prix à 50M€ pour l’arracher des mains du FC Barcelone.

Dembélé a célébré son but contre le FC Barcelone

Depuis, Ousmane Dembélé s’est montré plutôt utile dans le système de Luis Enrique. Meilleur passeur du PSG cette saison, l’ailier de 26 ans est toutefois moins efficace dans la finition. Mais ce mercredi, face à son ancien club, Ousmane Dembélé a inscrit son deuxième but de la saison. Le champion du monde 2018 a alors laissé éclater sa joie et a célébré devant les supporters du FC Barcelone. Et cela ne serait pas vraiment passé.

Les supporters du Barça préparent leur vengeance