PSG : Zaïre-Emery annonce du lourd à Barcelone !

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone a fait une jolie opération mercredi soir au Parc des princes. Les hommes de Xavi Hernandez sont venus à Paris et ont vaincu le PSG de Luis Enrique sur sa propre pelouse (3-2). De bon augure pour les Blaugrana qui recevront le Paris Saint-Germain à Montjuic mardi prochain. Un rendez-vous que Warren Zaïre-Emery a bien coché dans son calendrier.

Mercredi soir, le PSG s’est raté lors du quart de finale aller de Ligue des champions à domicile face au FC Barcelone (3-2). Néanmoins, il reste encore une représentation avant que le rideau ne tombe sur cette double confrontation européenne, loin du Parc des princes, au stade olympique Montjuic. Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain devra aller gagner à Barcelone, un terrain conquis en 2021 par Kylian Mbappé & Co (4-1 avec un triplé du champion du monde tricolore).

Le PSG battu à domicile, mais pas à terre selon Zaïre-Emery

Et ce n’est pas Warren Zaïre-Emery qui va baisser les bras. Le titi parisien sait que tout reste encore possible lors de la deuxième manche de ces quart de finales de Ligue des champions quand bien même le FC Barcelone dispose d’une légère avance au score et de l’avantage du terrain à Montjuic.

«Rien n’est fait. Nous donnerons tout mardi»