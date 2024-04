«Catastrophique», une star du PSG se fait fracasser

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma a loupé son match. Le portier italien, toujours aussi peu précis dans son jeu au pied, a cumulé les boulettes, notamment sur le troisième but barcelonais inscrit pas Andres Christensen sur corner. Après ce quart de finale aller de Ligue des champions (2-3), le gardien du PSG a été la cible de nombreuses critiques.

Le PSG ne pouvait croire à une victoire sans un Gianluigi Donnarumma impérial. Mais malheureusement pour le club parisien, le portier italien s'est montré trop tendre, accumulant les imprécisions comme sur son dégagement qui amène le second but de Raphinha (62ème). Sur le troisième but du FC Barcelone, sa responsabilité est aussi engagée puisqu'il aurait pu capter le ballon dans ses 6 mètres et éviter la tête d'Andreas Christensen.

Mbappé - PSG : 175M€ pour tourner la page ? https://t.co/PIHuXkJ8wR pic.twitter.com/XALtKVOHVh — le10sport (@le10sport) April 11, 2024

Donnarumma se fait descendre dans la presse

Après la rencontre, Donnarumma a été la cible de nombreuses critiques. « Donnarumma est catastrophique ce soir. Le troisième but sur corner, on ne comprend pas trop. Il n’a aucune autorité dans sa surface lorsqu’il y a des ballons dangereux » a confié Daniel Riolo. De son côté, Emmanuel Petit regrette son manque d'autorité sur le troisième but du FC Barcelone : « On peut m’expliquer tout ce qu’on veut. Mais le but qu’ils prennent, le troisième, à ce niveau de compétition, en sachant que t’as un golgoth dans les buts qui fait trois mètres avec les bras en l’air et qui ne sort jamais qui est toujours scotché à sa ligne… » . Même son de cloche chez Jérôme Rothen. « Sur un corner comme ça, mettre une tête dans les 5,50m… » a-t-il déclaré sur RMC.

« C'est un problème »