Zaïre-Emery - PSG : Luis Enrique règle ses comptes

La composition de Luis Enrique pour le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone a encore surpris. Pour cette rencontre, le coach du PSG avait décidé de se passer des services de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain et d'aligner un trio composé de Vitinha, Fabian Ruiz et Kang-In Lee. Après le match, le technicien espagnol a justifié ses choix.

Les choix de Luis Enrique n'ont pas été payants. Le coach du PSG, qui avait décidé d'aligner un milieu de terrain à trois composé de Vitinha, Fabian Ruiz et Kang-In Lee mais aussi Marco Asensio en attaque, s'est raté. Son équipe a été surclassée en première période par la qualité et la discipline du FC Barcelone.

Zaïre-Emery est resté à quai

Le coach du PSG a donc profité de la mi-temps pour effectuer quelques changements. Bradley Barcola a remplacé Marco Asensio puis Warren Zaïre-Emery a remplacé Kang-In Lee peu après l'heure de jeu. Mais les entrants n'ont pas permis au club parisien d'obtenir la victoire au Parc des Princes (2-3). Il faudra donc réaliser un exploit à Barcelone pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions.

« Je pensais que les joueurs que j’ai choisis étaient les meilleurs »