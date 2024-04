PSG : Ce pote de Neymar va régaler Luis Enrique

Jean de Teyssière

Entre l'arrivée de Kang-in Lee le 8 juillet 2023 et le départ de Neymar le 15 août 2023, il s'est passé un peu plus d'un mois mais cela a suffi pour qu'entre le Sud-Coréen et le Brésilien, le courant passe. Les deux hommes étaient très proches et Kang-in Lee aurait pu apprendre de lui, dans sa quête de devenir le meilleur joueur du monde.

L'été dernier, le PSG a déboursé 22M€ pour s'offrir les services de Kang-in Lee. Une somme méritée pour ce milieu de terrain qui fait le bonheur de tous les membres du PSG. Déjà l'un des chouchous du Parc des Princes, le Sud-Coréen est très ambitieux et sûr de ses forces.

Luis Enrique fan de Kang-in Lee

Le quotidien Marca s'est penché sur le milieu de terrain du PSG, Kang-in Lee. L'ancien joueur de Majorque est un élément très apprécié par Luis Enrique, comme il l'avait évoqué en novembre dernier : « C’est un de ces joueurs qui attire tous les amoureux du football : jeune, beaucoup de qualité, de volonté, de nombreux efforts physiques en attaque et en défense, a-t-il apprécié. Il ne perd pas le ballon sous pression, il prend de bonnes décisions, il marque comme on l’a vu aujourd’hui, et il a faim. La faim est une chose très importante pour te développer en tant que joueur et il fait partie des jeunes que nous avons dans l’équipe avec ces caractéristiques. »

Kang-in Lee veut devenir le meilleur joueur du monde