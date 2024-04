PSG : Dembélé balance sur son transfert

Amadou Diawara

Après six saisons au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a fait ses valises l'été dernier. En effet, l'international français s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Interrogé sur son parcours en tant que footballeur professionnel, Ousmane Dembélé a évoqué son transfert.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Ousmane Dembélé. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire de l'attaquant français de 26 ans, soumettant un chèque d'environ 50M€ au FC Barcelone.

Dembélé a quitté le Barça pour signer au PSG

Alors que le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a accordé une interview aux médias de l'UEFA. Et le numéro 10 de Luis Enrique a évoqué son transfert vers Paris.

«J'ai vécu énormément de choses à Paris depuis cet été»