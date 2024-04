PSG : Dembélé lâche un secret sur Barcelone

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce grand rendez-vous, Ousmane Dembélé a fait passer un message fort, avouant qu'il était très heureux de retrouver son ancien club.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé. Arrivé il y a quelques mois à Paris, l'attaquant de 26 ans va déjà se retrouver face à son ancien club : le FC Barcelone. En effet, le PSG et l'écurie blaugrana s'affrontent ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, et ce, au Parc des Princes. Avant ce grand rendez-vous, Ousmane Dembélé est passé aux aveux lors d'un entretien accordé aux médias de l'UEFA.

«Je suis très heureux de pouvoir affronter le FC Barcelone»

« Ce mercredi, c'est un grand match qui vous attend. Comment appréhendes-tu ce grand rendez-vous ? Je suis plutôt d'un naturel assez calme, et c'est pareil au moment d'aborder les grands matches. Avant les grandes rencontres, et notamment en Champions League, il y a un peu plus de pression, parce que la marge d'erreur est vraiment très petite. Nous voulons gagner, et le mieux est de rester calme malgré la pression » , a confié Ousmane Dembélé, avant d'en rajouter une couche.

«Je sais que ce sera un très grand match de football»