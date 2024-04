PSG - Barcelone : Al-Khelaïfi fait polémique en Espagne !

Benjamin Labrousse

Ce mercredi soir, le PSG accueille le FC Barcelone dans le cadre du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions (21h). Un choc tant attendu, qui aurait dû être marqué par le traditionnel dîner d’avant match entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta. Ce dernier a cependant dû être annulé en raison de l’absence pour une question de religion du dirigeant parisien. Explication.

C’est le jour J. Le PSG accueille le FC Barcelone ce mercredi soir au Parc des Princes. Si l’antre parisienne s’apprête à entrer en ébullition, les joueurs du Barça eux, sont arrivés dans la capitale ce mardi. Dans la soirée, un dîner était prévu entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta.

Mercato : Un pote de Mbappé peut débarquer au PSG ! https://t.co/pdY3bKyUvg pic.twitter.com/JHBGdQVbUC — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Le traditionnel dîner d’avant match était prévu entre Paris et Barcelone

Car comme à chaque rencontre de Coupe d’Europe, le président du club recevant son adversaire, invite habituellement son homologue à partager un bon repas, le plus souvent dans des restaurants très chics. Comme indiqué par le média espagnol SPORT , cette entrevue entre Al-Khelaïfi et Laporta aurait dû se tenir au Onor, restaurant gastronomique situé entre le Parc Monceau et l’Arc de Triomphe (8ème arrondissement).

Nasser n’a pas pu se rendre à ce dîner avec Laporta