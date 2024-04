PSG : Barcelone prévient clairement Mbappé

Axel Cornic

Ce mercredi soir aura le lieu le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, deux équipes qui se connaissent bien. Les joueurs aussi comme l’a confié ce mardi en conférence de presse Jules Koundé, qui va notamment croiser la route de Kylian Mbappé, son coéquipier en sélection.

La pression monte avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone, qui vont se jouer une place dans le carré final de la Ligue des Champions. La première étape va se dérouler sur la pelouse du Parc des Princes ce mercredi, avec Kylian Mbappé qui sera évidemment sous le feu des projecteurs.

« Je le connais bien car on a joué ensemble en France »

Et sous la surveillance de ses adversaires, avec Jules Koundé qui a l’avantage de le connaitre bien. « Est-ce que ça sera à moi de le marquer ? On verra ce que décidera le coach, je le connais bien car on a joué ensemble en France, c'est un joueur qui fait la différence » a expliqué le défenseur français du FC Barcelone, d’après SPORT .

« Il s'agit bien plus que de stopper un seul joueur »