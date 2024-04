PSG : Mbappé fait une demande au Real Madrid pour son transfert

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid la saison prochaine, rien n'est encore officiel à propos de ce transfert. Pour autant, l'arrivée de l'actuel joueur du PSG semble se préciser de plus en plus et les dernières interrogations sont en train d'être levée. Cela vaudrait notamment pour le futur numéro de Mbappé, lui qui aurait fait une demande aux Merengue à ce sujet.

Alors que les chemins de Kylian Mbappé et du Real Madrid étaient appelés à se croiser tôt ou tard, l'union serait prévue pour cet été. En fin de contrat au PSG et ne voulant pas prolonger, la star française est plus proche que jamais de poser ses valises chez les Merengue. Mais rien n'est encore officiel à ce sujet et il resterait encore certains détails à régler. Cela serait le cas du futur numéro de Mbappé au Real Madrid. S'il a actuellement le 7 au PSG, celui-ci est détenu par Vinicius Jr au sein de la Casa Blanca. Pourrait-il récupérer le 9, vacant depuis le départ de Karim Benzema ?

« Mbappé veut le 10 »

C'est finalement le numéro 10 qui devrait être dans le dos de Kylian Mbappé au Real Madrid à compter de la saison prochain. Et c'est d'ailleurs le Français qui l'aurait réclamé à la Casa Blanca lors des négociations pour son transfert. En effet, pour El Chiringuito , Eduardo Inda a fait savoir : « Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid au 1er juillet. Il a demandé un numéro qui sera laissé par un joueur qui va partir et qui a été Ballon d'Or. Modric ne va pas rester. Mbappé veut le 10 ».

Modric s'en va, Mbappé en profite

Actuellement, c'est Luka Modric qui arbore le numéro 10 sur son maillot au Real Madrid. Mais d'ici quelques semaines cela devrait donc visiblement changer. En fin de contrat avec les Merengue, le Croate pourrait ne pas continuer au sein de l'effectif de Carlo Ancelotti la saison prochaine. Arrivé de Tottenham en 2012, Modric s'apprêterait donc à faire ses valises et laisser par la même occasion son numéro 10 que Kylian Mbappé devrait récupérer à son arrivée au Real Madrid.