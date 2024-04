Mercato - PSG : Un transfert XXL plombé par Neymar ?

Pierrick Levallet

Afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger en mai 2022, le PSG lui avait promis une équipe de folie. Le club de la capitale avait donc vu les choses en grand lors du mercato estival. Plusieurs stars étaient ciblées, dont Robert Lewandowski. Finalement, le transfert du Polonais a été avorté. Et Neymar y serait indirectement pour quelque chose.

À la surprise générale, le PSG a annoncé la prolongation de Kylian Mbappé en mai 2022. L’international français prenait pourtant la direction du Real Madrid. Mais au dernier moment, les Rouge-et-Bleu lui ont fait une promesse qui lui a fait changer d’avis. Les dirigeants parisiens avaient garanti au champion du monde 2018 qu’ils allaient construire une équipe de folie lors du mercato estival.

Le PSG avait prévu du lourd en 2022

Et dans cette optique, le PSG avait vu les choses en grand. Bernardo Silva et Seko Fofana étaient notamment ciblés au milieu de terrain. Et pour l’attaque, Luis Campos souhaitait mettre la main sur Robert Lewandowski. Toutefois, le transfert du buteur polonais ne s’est pas concrétisé. Et Neymar aurait indirectement une part de responsabilité dans cet échec.

Neymar a tout gâché ?