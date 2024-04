Mercato : Neymar s'est trompé avec le PSG ?

Axel Cornic

En 2017, Neymar avait surpris pas mal de monde en quittant le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, dont la puissance n’était pas encore reconnue sur la scène européenne. Le Brésilien a participé à changer cela, mais on ne peut vraiment dire que ce choix a été très bon pour la suite de sa carrière...

Il devait être l’héritier de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi et ce transfert au PSG lui a offert toute une équipe à son service. Mais rien n’est allé comme prévu pour Neymar ! Il n’a en effet jamais raflé le Ballon d’Or que tout le monde lui promettait et surtout, il n’a plus réussi à remporter la Ligue des Champions après celle de 2015 avec le FC Barcelone.

« A ce moment-là, il avait besoin de beaucoup d'exigence »

Pour celui qui était l’adjoint de Luis Enrique de 2014 à 2017, Neymar avait besoin de changer d’équipe pour rivaliser avec les meilleurs... mais la Ligue 1 n’était pas forcément le meilleur choix ! « S'il avait besoin de quelque chose à ce moment-là, c'était de la compétition, de l'ambition et, surtout, de beaucoup d'exigence quant à sa façon d'être » a déclaré Juan Carlos Unzué, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo .

« L'idéal aurait été la Premier League »