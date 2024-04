PSG : Le départ de Luis Enrique est réclamé à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone, Juan Carlos Unzué a accordé un long entretien à la presse espagnole. L'occasion pour lui d'évoquer le quart de finale entre son ancienne équipe et le PSG, mais aussi sa relation avec l'actuel coach du club parisien. Il lui a notamment conseillé de revenir en Catalogne une fois son passage à Paris terminée.

Il était sur le banc du FC Barcelone le 8 mars 2017. Aux côtés de Luis Enrique, Juan Carlos Unzué croyait fermement à une remontée historique après une défaite humiliante sur la pelouse du PSG (4-0). Au terme d'un scénario incroyable, le club catalan parvenait effectivement à éliminer le PSG grâce à un but de Sergi Roberto dans les ultimes instants (6-1). La remontada était née, la légende était en marche. Mais sept ans plus tard, le bourreau du PSG est à Paris. Luis Enrique est à la tête de la formation française et ne compte pas faire de sentiment face à son ancienne équipe mercredi.

Un proche de Luis Enrique sort du silence

Touché par la maladie de Charcot, Unzué observe de loin les prestations de Luis Enrique, son ami. « Si le chef a la capacité d'écouter et de faire confiance à son staff et de le laisser donner son avis, tout est beaucoup plus facile. Et Luis possède cette vertu. Oui, nous nous voyons de temps en temps quand il vient ici. Nous avons un groupe d'amis, des amis cyclistes, mais nous ne parlons que de football. Nous parlons de la vie, de nos histoires, mais je ne surveille pas ce qu'ils font ou ne font pas au quotidien. Il a des gens en qui il a confiance et des gens sincères qui lui disent ce qu'ils ressentent » a confié l'ancien membre du FC Barcelone.

« Un retour au Barça ? Comment pourrais-je ne pas valider ça ! »