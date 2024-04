PSG - Barcelone : Avec Mbappé, Al-Khelaïfi se met à rêver ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas, et il semble que Kylian Mbappé permettrait au Paris Saint-Germain d’avoir de meilleures chances d’aller chercher des joueurs de haut niveau dans les plus grands clubs d’après L’Équipe. Ce serait notamment le cas de Gavi (19 ans), jeune milieu de terrain du FC Barcelone qui dispose d’une clause libératoire d’1Md€.

Kylian Mbappé va mettre un terme à son aventure de sept saisons au Paris Saint-Germain au cours de laquelle il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale et en est même devenu le second capitaine après Marquinhos. Et cet été, au moment de l’expiration de son contrat, Mbappé devrait signer en faveur du Real Madrid et donc laissé un certain vide dans l’effectif du PSG.

Le PSG cible Gavi !

Le PSG chercherait à mettre la main sur plusieurs joueurs afin de limiter la casse et de lancer l’ère-post Mbappé. Gavi serait une possibilité discutée entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi dès le dernier mercato estival si l’on en croit les informations transmises par L’Équipe ce lundi. Et depuis, l’intérêt du PSG serait resté intacte pour le milieu de terrain du FC Barcelone, seulement âgé de 19 ans et sous contrat jusqu’en juin 2026 et avec une clause libératoire à 1Md€.

Le départ de Mbappé facilite les choses pour le PSG ?