PSG - Barcelone : Des folies sur le mercato !

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du club, le PSG a souvent fait affaire avec FC Barcelone. En effet, les deux écuries européennes se sont chipées de nombreux joueurs ces dernières années. Par exemple, le PSG a arraché Neymar, Lionel Messi, Ousmane Dembélé ou encore Xavi Simons au Barça.

Pour permettre au PSG de rêver plus grand, QSI a racheté le club. Avec Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, l'écurie parisienne a fait des folies sur le mercato ces dernières années, et ce, pour s'offrir les meilleurs joueurs possibles. D'ailleurs, le PSG apprécie tout particulièrement récupérer des stars du FC Barcelone. Alors que les deux clubs s'affrontent ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des Champions, revenons sur les transferts qu'ils ont bouclé ensemble depuis le rachat du Qatar.

Lucas Digne a quitté le PSG pour signer au Barça

Le premier joueur à avoir navigué entre le PSG et le FC Barcelone n'est autre que Maxwell. En effet, l'ancien latéral gauche a quitté le Barça en janvier 2012 pour s'engager en faveur du club parisien. Pour boucler cette opération, les hautes sphères du PSG auraient déboursé environ 3,5M€. Trois ans et demi plus tard, c'est Kays-Ruiz qui a fui le FC Barcelone pour poser ses valises au PSG. En effet, le crack de 21 ans a rejoint le club rouge et bleu pour y terminer sa formation lors de l'été 2015.

Sept joueurs ont fui Barcelone pour rejoindre le PSG

En juillet 2016, Lucas Digne a fait le chemin inverse. En effet, le PSG a vendu l'international français au FC Barcelone pour une somme proche de 16,5M€. Et il est le seul joueur de l'ère QSI à avoir lâché le club parisien pour signer au Barça. Lors de l'été 2017, le PSG a levé la clause libératoire de Neymar, arrachant la star brésilienne au FC Barcelone en dépensant la somme folle de 222M€. Deux années plus tard, Xavi Simons a migré librement et gratuitement vers le PSG, et ce, en provenance du club catalan, avant que Rafinha le rejoigne à Paris en octobre 2020 pour une somme proche de 1,5M€. En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est engagé avec le PSG sans couter la moindre indemnité de transfert à Nasser Al-Khelaïfi. Enfin, le dernier Barcelonais ayant débarqué au Parc des Princes est Ousmane Dembélé. En effet, le PSG a levé sa clause libératoire à 50M€ lors du dernier mercato estival.