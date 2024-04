Mercato : Le PSG lâche un indice sur l'avenir de Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Warren Zaïre-Emery va prolonger son contrat de cinq saisons avec le PSG, étant actuellement engagé jusqu'au 30 juin 2025. Interrogé ce dimanche soir, Marquinhos (29 ans) a laissé clairement entendre que le crack de 18 ans voulait bien poursuivre son aventure à Paris.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery monte en puissance au sein du club ces derniers mois. Comblée par le crack de 18 ans, la direction parisienne a décidé de le prolonger. Une manière de récompenser le joueur pour ses performances XXL, mais également de refroidir les ardeurs de ses poursuivants. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Warren Zaïre-Emery est sur le point de parapher un nouveau bail de cinq saisons, étant actuellement lié au PSG jusqu'au 30 juin 2025.

«J’espère qu’ils auront une bonne longévité au club»

Lors d'un entretien accordé à France Bleu , Marquinhos a annoncé du lourd pour Warren Zaïre-Emery, avant de confirmer indirectement la volonté du crack de 18 ans de prolonger. « Qui pourrait vous succéder dans dix ans ? Les records sont là pour être battus. Cela sera pour moi une grande fierté, car cela voudra dire que ce joueur aura respecté le maillot, le club, les supporters en passant toutes ces années au PSG. Je pense à Warren Zaïre-Emery, à Ethan (Mbappé), j’espère qu’ils auront une bonne longévité au club pour pouvoir me battre » , a déclaré le capitaine du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Je suis très fier qu’il soit content au PSG»