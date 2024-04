Mercato : Mbappé va provoquer un départ colossal au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG en tant qu'agent libre. Un départ qui ne devrait pas rester sans conséquence. Recruté parce que proche de l'international français, Luis Campos n'est pas parvenu à lui faire changer d'avis. Le Portugais pourrait le payer cher à la fin de la saison.

Dans un peu plus de deux mois, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le PSG. Et les chances de le voir prolonger sont quasi-nulles puisque le joueur a déjà fait savoir à ses supérieurs que sa décision était définitive.

L'avenir de Campos lié à Mbappé ?

Voir Mbappé rejoindre le Real Madrid en tant qu'agent libre est un échec pour le PSG, mais surtout pour Luis Campos. Le conseiller sportif du club parisien, pourtant proche de la famille Mbappé, n'est pas parvenu à le convaincre de rester. Selon les informations de L'Equipe , le Portugais ne se fait pas d'illusion et se sait en danger.

Antero Henrique pourrait prendre sa place

Pour l'heure, la tendance n'est pas à un départ, mais plutôt à l'attentisme. Les prochains mois permettront d'y voir plus clair. Mais en attendant, un homme tenterait de profiter de la situation pour se frayer un chemin vers le pouvoir. Il s'agit d'Antero Henrique, ancien directeur sportif du PSG et resté proche du Qatar.