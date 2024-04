Cette star du PSG interpelle Neymar

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Neymar a quitté le PSG pour s'engager en faveur d'Al Hilal. Alors que son compatriote brésilien a quitté le club parisien, Marquinhos a tenu à lui faire passer un message. En effet, le capitaine du PSG a révélé que Neymar avait été très important dans sa carrière.

Neymar et Marquinhos ont cohabité au PSG pendant six saisons. En effet, l'ailier gauche brésilien est arrivé dans le club de la capitale lors de l'été 2017, avant de faire ses valises en aout dernier.

Neymar a été important pour Marquinhos au PSG

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar a été vendu par le PSG lors du dernier mercato estival. En effet, le club parisien a accepté une offre d'environ 90M€ formulée par Al Hilal.

Une proximité particulière entre Neymar et Marquinhos