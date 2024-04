PSG : Avant l’Euro, Griezmann menace Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé l’a dernièrement annoncé lors de la trêve internationale par le biais d’une interview accordée à Telefoot : il a beaucoup d’objectifs à remplir avec le PSG d’ici la fin de la saison, soit le moment de l’expiration de son contrat. En lice pour effectuer un triplé historique avec le Paris Saint-Germain dont la tant convoitée Ligue des champions, Mbappé pourrait voir Antoine Griezmann lui briser son rêve…

Kylian Mbappé va plier bagage en fin de saison. À la mi-février, le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait communiqué à son président Nasser Al-Khelaïfi sa décision de partir en tant qu’agent libre à l’issue de son contrat.

Mbappé rêve de la Ligue des champions, Griezmann aussi

Mais d’ici-là, Kylian Mbappé peut écrire un peu plus sa légende au PSG, dont il est le meilleur buteur de l’histoire, en faisant partie intégrante de l’équipe qui remportera la première Ligue des champions de l’histoire. Le rêve ultime du principal intéressé maintenant qu’il est devenu champion du monde en 2018. Cependant, Antoine Griezmann veut tout gâcher.

«Le plus difficile est toujours de gagner»