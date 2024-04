PSG : Coups durs confirmés à Barcelone ?

Arnaud De Kanel

Le grand rendez-vous approche ! Mercredi, le PSG recevra le FC Barcelone à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. Par crainte de perdre des éléments importants, Luis Enrique a fait tourner face à Clermont. De son côté, le Barça n'a pas joué mais la situation des joueurs incertains n'a pas vraiment évolué.

Le PSG a concédé le match nul face à Clermont samedi soir avec une équipe entièrement remaniée. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les neuf autres titulaires habituels étaient sur le banc au coup d'envoi pour éviter de se blesser avant de recevoir le FC Barcelone dans 5 jours. Les hommes de Xavi eux ont eu le luxe de se reposer, finale de Coupe du Roi oblige, et les joueurs incertains ont continué leur process de récupération. Frenkie De Jong, Andreas Christensen et Pedri sont concernés, trois joueurs indispensables. Mais selon Frédéric Hermel, ils ne devraient pas être remis à temps pour prétendre à une place dans le onze face au PSG.

Un joueur de Ligue 1 se paye le PSG ! https://t.co/ANA3RXhNuy pic.twitter.com/ARKw8PMFFd — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

«C'est très peu probable qu'ils soient de la partie à Paris»

« La certitude qu'on a c'est que Frenkie de Jong a participé à l'ensemble du petit match d'entraînement qui a été fait au centre d'entraînement du Barça. À priori, il devrait être dans la liste pour le déplacement à Paris. Mais ça fait un moment qu'il est blessé, donc on l'imagine mal être titulaire quand même. Pedri revient d’une blessure musculaire et Christensen qui revient lui aussi d’une blessure musculaire. Donc eux ont participé à une partie du match, et c'est très peu probable qu'ils soient de la partie à Paris parce que c'est musculaire », a déclaré le journaliste dans l'After Foot samedi soir, avant d'apporter des précisions sur les cas Pedri et De Jong.

«À moins que Xavi ait brouillé les cartes...»