Mbappé - PSG : La nouvelle réponse cash de Luis Enrique !

Amadou Diawara

Depuis qu'il a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé n'est plus intouchable au PSG. En effet, Luis Enrique traite son numéro 7 comme tous ses autres joueurs. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, le coach du PSG a esquivé une question sur Kylian Mbappé, préférant parler de l'ensemble de son groupe.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé joue sa toute dernière saison au PSG. En effet, la star de 25 ans a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. Par conséquent, Kylian Mbappé a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qu'il allait changer de club librement et gratuitement à l'issue de son bail. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le capitaine de l'équipe de France sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

Luis Enrique esquive une question sur Mbappé

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique ne le considère plus du tout comme un intouchable. En effet, le coach du PSG n'hésite plus à faire sortir son numéro 7 en cours de match, ou à le faire débuter certaines rencontres sur le banc des remplaçants. Une manière de préparer son équipe au futur départ de Kylian Mbappé.

PSG - Barcelone : Le Real Madrid se chauffe déjà pour Mbappé ? https://t.co/ViOxG8Luxl pic.twitter.com/wqVbKJA9aK — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

«Je veux parler du groupe»