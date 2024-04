Mbappé - PSG : Il annonce sa signature en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien correspondant à Madrid de L'Equipe ou encore de RMC, Fred Hermel a confirmé l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid après le quart de finale aller de Ligue des champions entre le club espagnol et Manchester City (3-3). Selon le journaliste, l'actuel joueur du PSG devrait porter le numéro 10, actuellement porté par Luka Modric.

S'il y a un domaine dans lequel le Real Madrid s'est montré performant, c'est bien dans le recrutement des jeunes à fort potentiel. Recrutés avant leur majorité, Vinicius Jr et Rodrygo ont gravi les échelons jusqu'à s'imposer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Attendu cet été en Espagne, Endrick espère prendre le même chemin. Mais cette politique se confond avec une autre, celle de recruter des stars du ballon rond. Sur le plateau de l'After Foot, Fred Hermel a détaillé sa pensée.

Mercato - PSG : Mbappé a négocié en personne un gros transfert ! https://t.co/wKIS8Rtil4 pic.twitter.com/DTAWfo61rr — le10sport (@le10sport) April 9, 2024

Mbappé au Real Madrid, c'est fait !

Au cours de son intervention, il a confirmé l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Il y a deux politiques au Real Madrid. L’une est de miser sur des jeunes comme Endrick par exemple. Mais le Real a besoin aussi de faire le transfert d’une grande star. Où jouera Mbappé ? Au Real Madrid, avec le numéro 10 » a déclaré Fred Hermel au micro de RMC .

Riolo ne comprend pas