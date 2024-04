Départ de Mbappé : La nouvelle star du PSG enfin révélée ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Kylian Mbappé, c’est bientôt terminé. Au terme de la saison et donc du contrat du Français au Paris Saint-Germain, ce sera l’heure des adieux. Les dirigeants parisiens s’activeraient en coulisses dans l’optique de dénicher le remplaçant adéquat à Mbappé et il semblerait que le profil de Luis Diaz fasse fureur en interne.

Kylian Mbappé vit ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain va quitter le club en tant qu’agent libre pour vraisemblablement rejoindre le Real Madrid. Au PSG, plusieurs pistes seraient à l’étude dans l’optique de le remplacer poste pour poste ou ailleurs.

Le PSG se tourne vers Luis Diaz en plus de Victor Osimhen

Victor Osimhen semble faire office de favori à l’approche du mercato estival. Mais ce n’est pas tout. En plus de Mohamed Salah qui aurait ses partisans au PSG comme L’Équipe l’avançait à la mi-mars, un autre attaquant de Liverpool aurait la cote chez les décideurs du Paris Saint-Germain : Luis Diaz.

PSG - Barcelone : Le transfert de Dembélé a viré à la catastrophe https://t.co/PncmLCRMAO pic.twitter.com/E9u0Fv9byf — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Luis Diaz remplaçant idéal de Kylian Mbappé aux yeux du PSG ?