Un joueur du PSG soulagé par les départs de Messi et Neymar ?

Thibault Morlain

L'été dernier, le PSG a décidé de se séparer de certaines de ses stars et pas n'importe lesquelles. Lionel Messi n'a pas été prolongé et est parti libre à l'Inter Miami, tandis que Neymar a été vendu en Arabie Saoudite. Une grosse perte d'un point de vue sportif, mais cela pourrait finalement être un mal pour un bien. En effet, dans le même temps, cela aurait favorisé l'éclosion d'autres joueurs au PSG, à commencer par Vitinha.

Dans sa deuxième saison avec le PSG, Vitinha est très intéressant au milieu de terrain sous les ordres de Luis Enrique. Alors qu'on attendait beaucoup du Portugais suite au départ de Marco Verratti, il répond présent, lui qui se montre également décisif, totalisant déjà 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Cela change du visage affiché la saison dernière par Vitinha, qui a rencontré beaucoup de difficultés pour s'exprimer au PSG suite à son transfert en provenance du FC Porto.



Ça clashe entre Messi et Vitinha ?

Il faut dire que toutes les conditions n'étaient pas forcément réunies pour que Vitinha brille le plus au PSG après son arrivée. Le Portugais aurait notamment rencontré quelques problèmes avec Lionel Messi. C'était loin d'être l'amour fou entre les deux coéquipiers. Certaines tensions avaient alors filtré dans la presse, mais Vitinha avait tenu à faire savoir à propos d'un clash avec Messi : « Je n'ai pas l'habitude de commenter les articles de presse, mais cette fois-ci, je me dois de le faire. C’est totalement faux ».

« Il a dû apprendre à se mettre au service des autres »