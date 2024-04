Mercato - Messi : Le PSG a eu très chaud !

La rédaction

Avant même que l'Inter Miami ne fasse ses débuts en 2020, Jorge Mas avait déjà un objectif clair : attirer les meilleurs joueurs du monde pour envoyer sa franchise vers les sommets. Sa démarche a commencé bien avant le lancement officiel de l'équipe, dès septembre 2019, lorsqu'il a entamé des rencontres avec l'agent et le père de Lionel Messi, Jorge Messi. Mais heureusement pour le PSG, l’Argentin a attendu l'été 2023 avant de migrer vers la MLS.

Une petite frayeur pour le PSG. Alors que Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami, était déterminé à concrétiser le transfert de Lionel Messi vers la Floride en 2019. La « Pulga » a finalement décidé de signer au Paris-Saint-Germain pour deux saisons à l'été 2021. En 58 rencontres, l’Argentin aura marqué 22 buts et réalisé 30 passes décisives.

Mercato : Messi quitte le PSG, c'est le jackpot ! https://t.co/KUb1260Mzv pic.twitter.com/hYDcl2iDoQ — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Jorge Mas est proche du clan Messi depuis 2019

La volonté de Jorge Mas de recruter Lionel Messi s'est étendue à travers le globe, multipliant les voyages pour obtenir gain de cause sur ce dossier. En effet, le propriétaire de l'Inter Miami a rencontré Jorge Messi dès septembre 2019 pour avancer les discussions pour un transfert à l'Inter Miami. Et pourtant, la franchise n'a fait ses débuts qu'en 2020.

Mas a multiplié les déplacements pour voir Jorge Messi