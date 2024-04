Mercato : Une star du PSG vend la mèche pour Mbappé ?

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé prendra la direction du Real Madrid à partir de l’été prochain, son frère pourrait lui aussi quitter le PSG. Si l’on pensait qu’il allait rester et prolonger son contrat, le milieu de terrain âgé de 17 ans serait également sur le départ. Marquinhos de son côté semble vouloir qu’il reste à Paris et espère même qu’il battra son de joueur le plus capé de l’histoire du club.

Comme son frère, Ethan Mbappé se retrouve lui aussi en fin de contrat, qui arrivera à son terme à la fin de la saison. Contrairement à Kylian Mbappé, la tendance était plutôt à ce qu’il reste à Paris, mais d’après les informations de RMC Sport , il pourrait lui aussi s’en aller à la fin de la saison.

Mercato : Cette légende l'annonce, elle a choisi le PSG https://t.co/IUbRJmH4Ui pic.twitter.com/o76THZ2dqo — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Négociations bloquées entre le PSG et Ethan Mbappé

En effet, Nasser Al-Khelaïfi aurait bloqué les négociations depuis que Kylian Mbappé a fait savoir qu’il quitterait le PSG en juin prochain. À moins qu’il ne reste finalement à Paris ? C’est en tout cas ce que semble espérer Marquinhos, qui le voit comme un de ses potentiels successeur en tant que joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale.

« Je pense à Warren Zaïre-Emery, à Ethan »