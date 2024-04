Messi claque la porte du PSG, un pactole à 184M€ est annoncé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami lors du dernier mercato estival. Depuis l'arrivée de la Pulga en MLS, la franchise floridienne a déjà doublé ses revenus. Et à en croire Jorge Mas, propriétaire de l'Inter Miami, son club pourrait passer la barre des 184M€ cette année grâce à Leo Messi.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi a fait ses valises l'été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2023, le vétéran argentin de 36 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami.

L'Inter Miami touche le jackpot grâce à Messi

Interrogé par Forbes , Jorge Mas a lâché des précisions de taille sur l'apport de Lionel Messi sur le plan financier. A en croire le propriétaire de l'Inter Miami, son club a plus que doublé ses revenus en 2023 depuis la signature de la Pulga . En effet, la franchise de MLS a atteint les 109M€, et ce, alors que Lionel Messi n'est arrivé que l'été dernier.

184M€ de revenus pour l'Inter Miami ?