Mercato : Messi quitte le PSG, c'est le jackpot !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023, Lionel Messi (36 ans) a quitté le PSG. En effet, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur de l'Inter Miami. Alors qu'il touchait environ 27M€ annuels au PSG, Leo Messi perçoit désormais un salaire compris entre 46 et 55M€ aux Etats-Unis.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Selon Le Parisien , la Pulga était payée environ 27M€ par an par la direction parisienne.

Départ de Mbappé : Un cadeau à 130M€ pour le PSG https://t.co/27EhdSUgLQ pic.twitter.com/L4UlSps8ru — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Messi gagnait près de 27M€ annuels au PSG

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi n'a jamais prolongé avec le club de la capitale. Par conséquent, le vétéran argentin de 36 ans a été contraint de se trouver un nouveau club l'été dernier.

Un contrat de 46-55M€ à l'Inter Miami ?