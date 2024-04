Mercato : La presse italienne annonce déjà un départ à l’OM !

Axel Cornic

Arrivé lors du dernier mercato estival, Joaquin Correa n’a décidément convaincu personne à l’Olympique de Marseille, Il ne devrait donc pas y rester, puisque le prêt de l’attaquant de propriété de l’Inter se termine à la fin de la saison et son option d’achat à 10M€ ne devrait pas être levée.

Pablo Longoria a frappé quelques très jolis coups ces dernières années, mais s’est également loupé pas mal de fois. Cela semble être le cas avec Joaquin Correa, qui n’a toujours pas marqué le moindre but sous les couleurs de l’OM et qui ne joue carrément plus.

Le vestiaire de l’OM s’en prend à Gasset ! https://t.co/zsQXKHZ7Jq pic.twitter.com/JhLKhnbcqB — le10sport (@le10sport) April 7, 2024

Le flop Correa

La situation de l’Argentin n’a pas manqué de faire réagir, surtout parce que son option d’achat de 10M€ s’active automatiquement en cas de qualification en Ligue des Champions. Mais un tel scénario s’est grandement éloigné avec la récente défaite face au LOSC (3-1), avec l’OM qui stagne à la 7e place de la Ligue 1.

L’Inter a vendu la mèche