Riolo dézingue une recrue de l’OM en direct !

Pierrick Levallet

L'OM s'est fait remarqué l'été dernier en enregistrant de nombreuses arrivées pour renforcer son effectif. Pablo Longoria a notamment fait venir Joaquin Correa en prêt en provenance de l'Inter. Cependant, le joueur de 29 ans peine à s'imposer sur la Canebière. Daniel Riolo n'a alors pas manqué de fracasser l'attaquant argentin au micro de l'After Foot.

L’été dernier, le mercato de l’OM a été plutôt animé. Pablo Longoria ne s’est pas montré discret, bien au contraire. Le club phocéen a enregistré de nombreuses arrivées, dont celle de Joaquin Correa. Plus vraiment désiré à l’Inter, l’attaquant argentin a débarqué sur la Canebière sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’OM annonce le pire après la déroute ! https://t.co/febDxY1lbU pic.twitter.com/XLxLAX8o11 — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Joaquin Correa galère à l'OM

Mais depuis son arrivée à l’OM, Joaquin Correa n’y arrive pas. Que ce soit sous Marcelino, Gennaro Gattuso ou maintenant Jean-Louis Gasset, le joueur de 29 ans peine toujours. Jusqu’à présent, il n’a disputé que 16 matchs toutes compétitions confondues. Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas manqué de tacler la recrue estivale de l’OM.

«C’est le plus mauvais»