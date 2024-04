Riolo détruit une recrue de l’OM en direct

Axel Cornic

La large défaite de l’Olympique de Marseille face au LOSC (3-1) fait énormément parler ce samedi matin, avec la qualification en Ligue des Champions qui semble clairement être passée sous le nez des hommes de Jean-Louis Gasset. Certains ont d’ailleurs affiché un niveau assez inquiétant comme Azzedine Ounahi, qui déçoit fortement depuis son arrivée il y a un peu plus d’un an.

Les rêves marseillais de remontada se sont brisés ce vendredi, sur la pelouse du LOSC. Impuissant face à Jonathan David et ses coéquipiers, l’OM a été surclassé et voit le podium s’éloigner doucement mais surement, avec une troisième défaite consécutive en Ligue 1. Pas vraiment le meilleur moyen de préparer un quart de finale de Ligue Europa, avec Benfica qui arrive dans seulement quelques jours.

« Ounahi est passé au travers complet »

Certains Marseillais en ont pris pour leur grade après la rencontre et c’est le cas d’Azzedine Ounahi, qui n’affiche décidément pas son meilleur niveau depuis le début de la saison. « Ounahi est passé au travers complet. C’est terminé, tu ne peux plus lui faire confiance. Maintenant, tu en es à espérer qu'un jour il sorte une passe ou un truc.. . » a expliqué Daniel Riolo, dans l’ After Foot de ce vendredi soir.

« Il est arrivé avec un boulard énormissime et il n'a même pas un niveau de National »